Restaurantes passam por fiscalização no Centro de Manaus

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - Os restaurantes foram alvos de fiscalização, na tarde desta sexta-feira (10), no centro de Manaus. A ação foi da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) para combater a disseminação do novo coronavírus.

A ação é para orientar donos de restaurantes sobre ações de combate à Covid-19. Os fiscais verificam se os estabelecimentos possuem identificação visual de distanciamento, proteção dos talheres, uso de luva para manuseio dos utensílios por parte dos funcionários, disponibilidade de álcool em gel e lavatório para higienização das mãos, placas indicativas de obrigatoriedade do uso das máscaras, entre outras.

Para os clientes dos estabelecimentos, foi reforçada a orientação para que não haja aglomeração, respeitem o espaçamento de dois metros entre as mesas e o distanciamento de 1,5 metro. A Visa também orienta que o pagamento da conta seja feito, prioritariamente, por meio de cartão, evitando o manuseio de cédulas.

Regras

As normas a serem seguidas por restaurantes e outros serviços de alimentação neste período de flexibilização das atividades comerciais foram reunidas em Nota Técnica (04/2020 - DVisa/SUBGS), e podem ser consultadas por empresários e clientes no site da Secretaria Municipal de Saúde (semsa.manaus.am.gov.br).

Entre as orientações para o segmento estão funcionamento com capacidade reduzida; distância de, pelo menos, dois metros entre as mesas; acesso somente com máscara; espaço e insumos obrigatórios para lavagem das mãos; orientações para higienização em local de fácil visibilidade; local adequado para o descarte de luvas e máscaras; cobertura das mesas com material descartável; álcool em gel 70% sobre cada mesa.

Além disso, o estabelecimento deve garantir guardanapos descartáveis e embalados individualmente; molhos e temperos em sachês; talheres em embalagens individuais; pagamento, preferencialmente com cartão; uso de máscara e protetor facial por colaboradores em contato com clientes; reforço nas medidas gerais de higiene pessoal e de boas práticas no preparo e manipulação de alimentos.

Se o responsável pelo estabelecimento, o funcionário ou o usuário do serviço tiver dúvidas sobre as regras ou quiser formalizar denúncia, pode entrar em contato com a Visa Manaus pelo visamanaus.covid19@gmail.com ou ligar para Ouvidoria do órgão (98842-8481).