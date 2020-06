Restauro do antigo prédio da Câmara Municipal de Manaus tem 60% das obras concluídas

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Por anos sede do Poder Legislativo, o prédio da antiga Câmara Municipal – um dos mais importantes símbolos do Centro Histórico de Manaus – vem sendo revitalizado pela prefeitura. Com recursos garantidos, a obra seguiu seu cronograma mesmo durante a pandemia e chega a mais de 60% de construção. O local irá receber o futuro Centro de Arqueologia, promovendo o encontro do passado com o futuro e a preservação cultural da cidade.

“Desde o início da minha gestão, o Centro Histórico de Manaus sempre foi uma prioridade e temos realizado inúmeras ações de valorização dessa área da cidade. Mais que uma política pública cultural e turística, para mim, é uma questão de honra, de amor e de orgulho pela nossa história e pelo nosso povo”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Construído na década de 1880, o espaço encontra-se na área de influência de um dos mais importantes sítios arqueológicos do município, o Sítio Manaus, e estava desocupado nos últimos oito anos. A revitalização da antiga Câmara Municipal integra o programa “Manaus Histórica”, iniciado em julho de 2019. Atualmente, os trabalhos se concentram em instalações de piso, estrutura de cobertura do pátio central, alvenaria, redes de hidráulica e sanitária, reboco, contrapiso em concreto e escadas metálicas.

O futuro centro vai absorver uma alta demanda, em razão da escassez de instituições de guarda para acervos de arqueologia, sendo capaz de desenvolver pesquisas e acolher os acervos de testemunhos da cultura material, que surgem por todo o território para além do município, nos inúmeros sítios arqueológicos que são localizados, a cada intervenção no subsolo.

Centro de Arqueologia

A proposta de criar um Centro de Arqueologia, localizado junto ao sítio arqueológico de Manaus, vai desempenhar importante papel na Amazônia, ao estabelecer uma referência enquanto instituição de guarda, conforme estabelece a Portaria n° 196, de 18 de maio de 2016, para que seja capaz de acolher os acervos que surgem por todo o território do município nos inúmeros sítios arqueológicos que a cada intervenção vêm surgindo.

O prédio funcionará como reserva técnica e terá um museu para exposição dos achados arqueológicos, provenientes das obras da Prefeitura de Manaus no centro histórico. A Biapó Construtora foi a vencedora da licitação para o restauro e adaptação do prédio.