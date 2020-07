Restaurante do Vieiralves é flagrado furtando energia em Manaus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - Um bar e restaurante localizado na rua Acre, conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, foi flagrado furtando energia durante operação realizada pelo 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a Amazonas Energia. No local, foi constatado que o desvio estava sendo realizado com uma ligação direta na rede de baixa tensão sem autorização da concessionária.

O flagrante ocorreu na última quarta-feira (15). Durante a operação, foram realizados os procedimentos técnicos, mediante a caracterização da irregularidade constatadas pela equipe do Centro de Operações Especiais (COE) da Amazonas Energia e Perícia do Instituto de Criminalística (IC). O responsável pelo estabelecimento foi notificado pelo delegado Thomas Vasconcelos, e irá responder criminalmente pelo furto de energia elétrica.

O imóvel ficou com o fornecimento de energia suspenso de imediato devido ao padrão de entrada de energia oferecer risco iminente às pessoas que lá circulam, e ainda com débito de R$ 18.166,98. O valor do prejuízo causado à Distribuidora de energia e a sociedade foi calculado em R$ 59.218,99.