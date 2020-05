Novos respiradores começam a ser distribuídos em hospitais do Amazonas

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (01) deu inicio a distribuição de 45 respiradores para os hospitais que estão tratando pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19 em Manaus e no interior do Estado. Os equipamentos chegaram ao Amazonas no final da tarde de quinta-feira (30) e foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS).

Foram enviados respiradores do tipo invasivo, usados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e respiradores de transporte, os quais são destinados a pacientes que necessitam de cuidados intermediários e transferências hospitalares.

Os equipamentos serão enviados para o Hospital Delphina Aziz, Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

A secretária Simone Papaiz falou sobre a importância da chegada desses equipamentos para desafogar os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

“Conseguir adquirir respiradores tem sido o maior desafio junto com a contratação de médicos intensivistas para o trabalho que estamos realizando de ampliação de leitos de UTI. A chegada desses equipamentos vai permitir que desafoguemos ainda mais as nossas unidades de porta aberta”.

Simone lembrou ainda que esse trabalho de ampliação vem ocorrendo gradativamente ao longo das últimas semanas. Ela ressaltou ainda a remoção de 35 pacientes de unidades de urgência e emergência para o Hospital Delphina Aziz só na última quinta-feira.

Antes de serem enviados às unidades, os equipamentos passaram por testes de funcionamento e calibragem. Essas medidas visam garantir segurança no atendimento dos pacientes.

Interior – Respiradores também serão encaminhados a municípios do interior do Estado. Neste sábado (02/05), o secretário executivo adjunto de Assistência Especializada do Interior, Cássio Roberto Espírito Santo, vai entregar equipamentos ao município de Itacoatiara, na Região Metropolitana de Manaus (RMM), que até esta sexta-feira, totalizava 127 casos da doença, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).