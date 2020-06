Reservas sustentáveis recebem missão contra coronavírus no Amazonas

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) participa da missão de enfrentamento à covid-19 em comunidades ribeirinhas. Técnicos da secretaria integram a Aliança para o Enfrentamento do Coronavírus nas comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) na região do Baixo Rio Negro.

Entre as ações da secretaria está a aplicação de testes rápidos para melhorar a notificação de casos de covid-19 e agilizar o tratamento das populações tradicionais.

No dia 21 de maio, foram enviados 200 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 para moradores de três unidades de conservação (UC) estaduais gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

No último sábado (30/05), a Aliança para o Enfrentamento do Coronavírus, que conta com a participação de outras secretarias estaduais, fundações públicas, organizações sociais e empresas do setor privado, retomou a missão em comunidades da RDS Puranga Conquista.

Além de ações de saúde, a missão levou atendimento em telemedicina, fornecimento de medicamentos, cestas básicas, oxímetro e gasolina para embarcação. A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) entregou uma placa de energia solar à comunidade Três Unidos para ajudar nos atendimentos de telessaúde.

Quem participa – Integram as ações Susam, Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati), FAS, Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), Associação de Comunidades Sustentáveis da Reserva do Rio Negro (ACS Rio Negro), Fundación Avina, Aliança dos Povos Indígenas, Lojas Americanas, Instituto Coca-Cola e Bemol.