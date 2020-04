Wilson Lima, o governador do lockdown

O jonalista Luciano Abreu da Rede Amazônica é um dos principais repórteres a entrar em rede nacional na TV Globo, sejam em links ao vivo ou matérias.

Luciano no entato, está afastado desde o início do mês de abril, após sintomas gripais, porém, não há confirmação de que o repórter esteja com coronavírus.