Rêmulos Club passa por higienização para retomar atividades

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - O Rêmulos Club passou por higienização nesta sexta-feira (03) para retomar as atividades após ficar fechado devido a pandemia do novo coronavírus.

O perfil oficial do clube divulgou um vídeo em que mostra o processo de desinfecção em todos os ambientes do estabelecimento e afirma que a higienização segue de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias.

A reabertura aconteceu após o governo do estado anunciar a reabertura gradual do comércio não essencial em Manaus, no início de junho, que dividiu em 4 ciclos.

A capital apresenta queda nas taxas de internações, que até esta quinta-feira (02) apresentou 54% na ocupação dos leitos de UTI para pacientes com coronavírus. O Amazonas atingiu 74.537 casos confirmados, elevando para 2.887 o número de mortes pelo vírus, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).