Reforço em infraestrutura mantém qualidade de serviços digitais, diz Prodam

Manaus/AM – Para manter a oferta de serviços públicos durante a pandemia de covid-19, o Governo do Amazonas, por meio da empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), fez o reordenamento e ampliação da infraestrutura de telecomunicação pública em Manaus. A ação possibilitou que serviços essenciais relacionados a áreas como saúde, trânsito, educação e segurança fossem mantidos mesmo na quarentena.

Atualmente, a Prodam gerencia uma rede de fibra óptica de 721 quilômetros, distribuída por todas as zonas da cidade. “É por meio dessa rede que todos os órgãos públicos se conectam ao datacenter do Governo, localizado na sede da Prodam, e onde estão armazenados dados como as informações sobre a rede pública de ensino, sobre a folha de pagamento do Estado e sobre os motoristas e veículos cadastrados no Detran-AM. Se esta conexão não for de qualidade, fica impossível acessar qualquer um desses serviços”, explicou o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva.

Reordenamento

Para incrementar o acesso aos serviços essenciais, a Prodam precisou fazer uma espécie de reordenamento de links. “Todas as escolas públicas da rede estadual, que hoje estão sem atividade, por exemplo, contam com um link de conectividade e de Internet fornecidos pela Prodam. Estes links foram automaticamente redirecionados para os outros órgãos estaduais que prestam serviços essenciais neste momento, como as unidades de saúde e as delegacias”, explicou João Guilherme.

Serviços

O reordenamento e o uso inteligente dos recursos digitais possibilitaram que uma série de serviços fossem realizados neste período de isolamento social. Durante todo o mês de abril, mais de 9 mil licenciamentos de veículos foram realizados de forma 100% digital. Na área da segurança, 75% dos boletins de ocorrência registrados pela Secretaria de Segurança Pública foram realizados por meio da Delegacia Interativa.

Na área de educação, a Prodam fez a conexão entre o Centro de Mídias da Secretaria de Educação e Desporto e a TV pública Encontro das Águas, possibilitando que as atividades do projeto “Aula em Casa” chegassem diariamente a mais de 859 mil estudantes.

A conectividade impactou positivamente também os servidores públicos estaduais. Entre os dias 19 de abril e 18 de maio, houve 2.577 novas instalações do app Portal do Servidor, por meio do qual são disponibilizados informações como o contracheque eletrônico.