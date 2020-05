Reforço de hospital de campanha no Delphina Aziz pode ser instalado, diz governador

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM – Com 350 leitos instalados, o Hospital Delphina Aziz, referência para enfermos de covid-19 no Amazonas, pode ter sua capacidade de atendimento ampliada com a instalação, em sua área, de um hospital de campanha anexo. A informação foi presada pelo governador do Estado, Wilson Lima.

A disposição do governador de instalar o anexo pode ser concretizada a partir da visita que o ministro faz, por volta do meio-dia, ao Delphina Aziz. Ao falar à imprensa na manhã desta segunda-feira, dia 4, quando visitava o hospital de campanha da Nilton Lins, Nelson Teich afirmou que veio verificar a capacidade de atendimento à pandemia.

O ministro disse que a ideia é ajudar o Amazonas a entregar a capacidade completa de atendimento e definir a de expansão, ele lembrou que para ampliar é necessário prover tanto capacidade quanto profissionais de saúde, equipamentos e insumos de saúde.