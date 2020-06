Recuperação de vias aplica R$ 4,83 milhões em município do Amazonas

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - O município de Maués, distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus, vai ganhar, ainda no segundo semestre de 2020, um visual inteiramente novo. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), irá realizar obras de recuperação do sistema viário do município, tendo como foco a mobilidade urbana e a melhoria da qualidade de vida da população local.

Com investimento de R$ 4,83 milhões, o contrato da obra contempla a revitalização de 7,47 quilômetros de vias. Ao todo, 28 ruas e avenidas de cinco bairros do município receberão serviços de pavimentação e recapeamento em concreto asfáltico usinado a quente, o CBUQ.

Serão utilizadas 5,3 mil toneladas de asfalto no recapeamento de 23 ruas, totalizando 59.818,86 m² de vias recuperadas. Outras cinco ruas receberão pavimentação inteiramente nova, ou seja, mais 806,32 m² de CBUQ. Outro dado importante é que, além da recuperação das vias, elas também serão sinalizadas.

Geração de empregos – A obra de revitalização do sistema viário de Maués vai gerar 125 empregos diretos e pelo menos outros 250 indiretos. Com 63.905 habitantes, o município tem no turismo e na plantação e exportação do guaraná suas principais fontes de renda.