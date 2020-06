Recesso escolar tem atrações virtuais no 'Aula em Casa’ em Manaus

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), planejou programação especial para o projeto Aula em Casa, durante o período de recesso escolar. A partir desta segunda (29/06) e até a sexta-feira (03/07), os canais do regime especial de aulas não presenciais transmitirão uma série diferenciada de atrações divertidas e de cunho pedagógico.

A programação especial já está disponível no site oficial da secretaria, por meio do link: www.seduc.am.gov.br.

De acordo com a gerente de Mídias e Conteúdos Digitais do Cemeam, Sabrina Araújo, a iniciativa tem como objetivo promover uma semana de recesso em casa e com segurança. "Fechamos algumas parcerias/termos de Cooperação Técnica e vamos oferecer conteúdos de qualidade para serem veiculados em multiplataformas como estratégia de ensino remoto, primando por uma programação diferenciada, divertida e de cunho pedagógico", afirmou Sabrina.

A programação à qual a gerente de Mídias e Conteúdos Digitais se refere conta com algumas atrações já conhecidas do público, como As dicas e curiosidades do professor Jubilut, Ciências em show e O show da Luna.

Fora elas, os alunos das redes estadual e municipal do Amazonas poderão conferir ainda vários conteúdos interessantes do Canal Futura como mitologia grega e grandes personagens da História do Brasil e uma abordagem de temas transversais, por meio do Programa Espia essa Conversa, de autoria do próprio Cemeam. Nele, serão trabalhados temas escolhidos pelos próprios estudantes.

Serão duas horas de programação diária com conteúdos de diversos professores youtubers e fundações sem fins lucrativos que estão empenhadas em produzir material educativo com uma formatação/linguagem mais atual, encerrou Sabrina.