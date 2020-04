Recém-formados da UEA reforçam combate ao coronavírus em Manaus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, mantido pela Prefeitura de Manaus em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire, no Lago Azul, na zona Norte, vai receber o reforço de novos profissionais de saúde recém-graduados pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), dos cursos de enfermagem, farmácia e medicina. Ao todo, 108 acadêmicos tiveram a formatura antecipada, sendo 75 médicos, 17 enfermeiros e 16 farmacêuticos.

“Agradeço ao reitor Cleinaldo Costa e ao governo do Estado, que permitiu essa antecipação da formatura. São profissionais que foram preparados e que agora vão para a guerra contra o novo coronavírus. Eles vão se juntar aos demais profissionais do hospital de campanha, que vem fazendo um belo trabalho dirigido pelo Ricardo Nicolau, e vão nos ajudar a salvar mais vidas. Somando as forças, nós vamos combater e vencer o novo coronavírus”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Os profissionais de saúde serão absorvidos na Escola de Saúde Pública (Esap), aderindo ao Programa Mais Saúde Manaus (Promais), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Dos 108 acadêmicos, 57 já haviam aderido ao Promais e outros 25 médicos estão com a adesão agendada.

“Esses profissionais farão parte, na qualidade de bolsistas, do projeto de Extensão em Serviços de Saúde, com participação no curso de Aperfeiçoamento em Saúde, envolvendo, ainda, imersão nos serviços pelo período de seis meses, com atuação efetiva no enfrentamento do novo coronavírus, causador da Covid-19”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Os novos profissionais chegarão ao mercado, para reforçar as equipes do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes e das 14 unidades básicas de Saúde preferenciais e demais serviços de saúde do município, que estão atuando na situação de emergência.