Reabertura de comércio no Amazonas deve acontecer em quatro etapas; confira

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O governador do estado, Wilson Lima, anunciou na noite dessa quinta-feira (30), que planeja reabrir o comércio na capital e no interior do estado nos próximos dias.

A possível reabertura aconteceria por etapas e de forma gradativa. Segundo o planejamento da seguinte forma:

1º. Ciclo ( início previsto em 14 de maio)

• Lojas de artigos esportivos e afins

• Lojas de artigos para casa

• Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins

• Lojas de móveis e colchões

• Joalherias e relojoarias

• Comércio de artigos médicos e ortopédicos

• Serviços de publicidade e afins

• Pet-shops e afins

• Lojas de variedades

• Agências de turismo e afins

• Concessionárias e revendas de veículos em geral

2º. Ciclo (início previsto em 21 de maio)

• Lojas de brinquedos

• Lojas de departamentos e magazines

• Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

• Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo

• Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos

• Livrarias e Papelarias

• Comércio de animais vivos

• Comércio de bijuterias e semi-joias

• Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios

• Comércio de equipamentos de escritório

• Floriculturas

• Restaurantes, bares, cafés, padarias e fast-food para consumo no local

3º. Ciclo ( início previsto em 28 de junho)

• Igrejas e templos

• Lojas de bijuterias, artesanatos e souvenires

• Cabelereiros, barbearias e outras atividades de tratamento de beleza

• Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

• Bancas de jornais e revistas

• Academias e similares

• Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

• Comércio de objetos de arte

• Comércio de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

• Comércio varejista de armas e munições

4º. Ciclo (em adição às atividades em funcionamento)

• Creches, Escolas e Universidades – a partir de 06 de julho

• Cinemas – a partir de 29 de junho

• Casas de show e eventos - a partir de agosto

Contudo, vale destacar que a retivação das atividade econômicas não está garanitda. Ela dependerá da diminuição dos casos de coronavírus e do desafogamento dos hospitais que atendem pacientes com Covid-19.

Se os números de infectados diminuírem nos próximos 15 dias de quarentena, o comércio será liberado, se não, continuarão a funcionar apenas os serviços essenciais, como têm sido atualmente.