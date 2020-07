Quem for pego sem máscara será multado em Manaus

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Lei que multa quem for flagrado não usando máscara em Manaus já está valendo desde a última quinta-feira (30). O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), sancionou a norma que foi publicada no Diário Oficial do Município. A multa para quem for pego sem máscara é de R$ 108,95.

A regra é válida para espaços públicos e também para ambientes privados e fechados. A Lei seguirá em vigor enquanto durar o surto da epidemia e pandemia da Covid-19 em Manaus.