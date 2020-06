Quatro setores da indústria do Amazonas acumulam 51,24% das perdas em abril

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a produção industrial no mês de abril, que coloca o Amazonas como o local pesquisado onde a baixa na produção foi maior, trabalha com dez segmentos de atividades produtivas, dos quais apenas Produtos de Borracha tem evolução positiva de 0,08%.

Entre os demais nove segmentos pesquisados, as principais baixas, de acordo com o IBGE, incluem, conforme a nomenclatura do instituto, Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Outros -15%; Bebidas -13,47%; Outros Equipamentos de Transporte -12,22%, além de Coque, Produtos Derivados do Petróleo e Biocombustíveis -10,55%.

Esses quatro segmento acumulam perdas de produção que somam 51,24%, do total de perdas na produção industrial indicadas pelo IBGE no comparativo entre abril de 2019 e e o mesmo mês deste ano, que foi de 53,9%, o mais acentuado do Brasil, onde a média do País foi de -18,8% no período.