Quatro municípios do Amazonas já ultrapassaram a marca de 2 mil casos de Covid-19

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM – Quatro municípios do Amazonas estão com mais de 2 mil casos de Covid-19, são eles, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Coari. O interior registrou nesta sexta-feira (5) 27.244 infectados no total, com 767 óbitos.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.610); São Gabriel da Cachoeira (2.241); Tefé (2.172); Coari (2.077); Parintins (1.548), Tabatinga (1.088); Benjamin Constant (1.044); Itacoatiara (930); Santo Antônio do Içá (786); Iranduba (841); Careiro Castanho (737); Maués (720); Autazes (647); Rio Preto da Eva (559); Barcelos (546); Presidente Figueiredo (518); São Paulo de Olivença (477); Boca do Acre (466); Tapauá (456); Anori (416); Itapiranga (377); Beruri (374); Alvarães (368); Barreirinha (360); Amaturá (329); Borba (300); Fonte Boa (293); Tonantins (292); Carauari (284); Urucará (243); Uarini (235); Novo Aripuanã (212), Anamã (204); Urucurituba (186); Eirunepé (179), Novo Airão (172); Jutaí (147), Manaquiri (141); Silves (137); Humaitá (143); Nova Olinda do Norte (127); Japurá (126); São Sebastião do Uatumã (124); Atalaia do Norte (119); Maraã (111); Caapiranga (107); Boa Vista do Ramos (83), Lábrea (77); Manicoré (65), Codajás (68); Nhamundá (61); Pauini (60); Guajará (54); Careiro da Várzea (53); Juruá (44); Santa Isabel do Rio Negro (43); Canutama (36); Apuí (27) e Itamarati (4). Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

No interior, são 50 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 767. A lista inclui Manacapuru (107); Coari (63); Tabatinga (60);Tefé (60); Parintins (59); Itacoatiara (50); Maués (29); São Gabriel da Cachoeira (27); Iranduba (26); Benjamin Constant (25); Autazes (22); Barcelos (18); Presidente Figueiredo (16); Santo Antônio do Içá (16); Borba (14); Careiro Castanho (13); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (12); Rio Preto da Eva (11); Jutaí (11); Nova Olinda do Norte (11); Fonte Boa (10); Alvarães (10); Amaturá (8); Novo Aripuanã (7); Boca do Acre (7); Manaquiri (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Anori (5); Itapiranga (5); Silves (4); Barreirinha (4); Tapauá (3), Urucará (3);; Carauari (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Humaitá (2); Uarini (1); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).

Outros 340 óbitos estão em investigação epidemiológica e 193 foram descartados para o novo coronavírus.