Quatro idosos da Fundação Doutor Thomas recebem alta médica

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - Quatro idosos da Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), que testaram positivo para a Covid-19, receberam alta médica na tarde desta terça-feira (21).

Ao som de muitos aplausos da equipe médica e com sorriso nos rostos, eles foram transferidos da unidade de tratamento semi-intensivo, montada nas dependências da Fundação pelo grupo Samel, para os pavilhões de alojamentos.

Desde que houve a confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus na Instituição de Longa Permanência (ILP), a Doutor Thomas reforçou as medidas de prevenção e controle da doença, como a instalação de duas tendas para funcionarem como vestiário fora da sede da FDT, ao lado da unidade semi-intensiva, para que os profissionais que ficarem fixos no local não transitem por dentro da instituição; o refeitório e as dependências da FDT estão em isolamento e a equipe de assistência social e psicologia está atuando nos corredores, para evitar o trânsito de pessoas; a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está disponibilizando profissionais de fisioterapia, técnicos de enfermagem e médicos para ajudar no atendimento dos idosos.

Uma enfermaria intermediária também foi criada para acomodação de idosos que apresentaram sintomas, mas ainda estão esperando o resultado do teste. Nesse espaço, encontram-se dois idosos, uma do sexo feminino e um do sexo masculino, ambos apresentam problemas respiratórios e já são monitorados pela equipe médica. A Fundação aguarda o resultado dos novos exames realizados para comunicar os parentes. “Caso não sejam atestados positivos, iremos contatar o familiar que possui condições de assistir o idoso em sua residência durante o período de pandemia”, explicou Simone.