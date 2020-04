Quase mil pacientes internados aguardam exames para Covid-19 no Amazonas

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - O número de pacientes internados no Amazonas que ainda aguardam resultado de exames de Covid-19 é de 993, estes que são considerados casos suspeitos, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), em dados divulgados nesta terça-feira (28). O Estado possui um total de 1.235 internados com casos confirmados e suspeitos do novo coronavírus em unidades de saúde da rede pública e privada.

Entre os casos confirmados no Amazonas, há 242 pacientes internados, sendo 108 em leitos clínicos (50 na rede privada e 58 na rede pública) e 134 em UTI (65 na rede privada e 69 na rede pública).

Quanto aos 993 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 775 estão em leitos clínicos (190 na rede privada e 585 na rede pública) e 218 estão em UTI (99 na rede privada e 119 na rede pública).