Quarentena faz atletas improvisarem para manter forma física em Manaus

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - O isolamento social e a quarentena em função da pandemia de coronavírus, afetaram a rotina diária da população brasileira, paralisando atividades, entre elas as competições esportivas. Para não perder o condicionamento, atletas que fazem parte do Centro de Treinamento de Alto Rendimento (Ctara), administrado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), têm mantido os treinamentos em casa.

O adiamento das seletivas e competições nacionais e internacionais, como as Olimpíadas de Tóquio, fez com que atletas como a campeã parapan-americana de badminton, na categoria SU5 (incapacidade do braço), Mikaela Almeida, de 17 anos, buscasse nesse período trabalhar principalmente o fortalecimento da parte física.

Espaço improvisado

Para o atleta indígena da etnia Karapãna, Gustavo Paulino, deixar de treinar, mesmo com a quarentena, não é uma opção. Integrante da Seleção Brasileira de tiro com arco, ele é candidato a uma vaga para representar o Brasil no Mundial da modalidade, que seria realizado no final de março no México e precisou ser adiado.

O jovem, que se divide entre Manaus, onde se hospeda no hotel da Vila Olímpica, e a casa da família na Comunidade Nova Canaã, localizada a 80 quilômetros da capital, às margens do rio Cuieiras, improvisou um espaço para não deixar que os treinamentos sejam paralisados.

“Estou na casa onde os meus pais moram e consegui fazer um campo improvisado, com uma distância razoável para atirar, manter a forma e seguir com o treinamento. Tenho conseguido manter a pontuação, e faço testes semanalmente para saber se o nível aumentou ou diminuiu. É importante ter esse controle por conta das competições e do próprio treino”, contou ele, que também tem se dedicado ao fortalecimento da parte física com exercícios de levantamento de peso.