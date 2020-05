Psicólogo dá dicas sobre como preservar saúde mental na pandemia

A Culpa é do Supremo

O psicólogo e psicanalista, Francisco Nogueira, deu dicas sobre como preservar a saúde mental durante a pandemia do novo coronavírus. A entrevista foi conduzida pelo cientista político e jornalista, Jack Serafim, no instagram do Portal do Holanda.

Pessoas que sofrem com depressão e/ou ansiedade têm a tendência a maximizar esses problemas, e até quem não possuía pode manifestar, durante o isolamento social. Para o especialista, é importante que o indivíduo busque apoio psicólogico profisisonal, já que cada um pode reagir de uma forma diferente.

Além disso, uma solução apontada pelo profissional é que as pessoas criem redes de apoio que possam auxiliá-las a passarem pelo momento atual.

"Usando a tecnologia, nós podemos nos conectar com pessoas que são queridas. A gente consegue buscar algum tipo de distração. O que é mais importante diante de tanta morte, adoecimento, você busca se ligar as coisas que te conectam a vida - todo mundo tem uma coisa que nos faz sentir mais vivo, buscar fazer atividades que te façam se sentir vivos".

Nogueira compõe o projeto 'Relações Simplificadas' que conta com um grupo voluntário de 60 psicólogos e/ou psicanalistas que oferece assistência gratuita para pessoas que estão passando por ansiedade, angústia, medo, entre outro males amplificados nesse período de isolamento.

Os serviços podem ser acessados via internet, por qualquer pessoa do Brasil; são inteiramente gratuitos e estão disponíveis a partir do site www.relacoessimplificadas.com.br/escuta.

Confira a entrevista completa aqui.