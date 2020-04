Pronto-socorro 28 de Agosto recebe tendas de triagem para desafogar hospitais em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Algumas tendas semelhantes as de um hospital de campanha foram instaladas nesse domingo (12), na área externa do Hospital 28 de Agosto. Nelas profissionais de saúde vão fazer uma espécie de pré-triagem de pacientes que procuram a unidade.

O objetivo é desafogar o pronto-socorro e evitar que pessoas com outros problemas de saúde aguardem atendimento misturadas a quem possa estar infectado com o coronavírus.

Segundo a nova secretária de saúde do estado, Simone Papaiz a ideia é instalar as tendas em todos os grandes hospitais de Manaus nos próximos dias. Ela explica ainda que apesar de ter uma estrutura mais simples, tudo foi devidamente planejado como altura, espaçamento, equipe, para evitar a disseminação do vírus.