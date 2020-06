Protocolo de biossegurança é disponibilizado pela Amazonastur

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), disponibilizou, nesta sexta-feira (19/06), aos operadores do trade amazonense o Protocolo de Biossegurança dos Serviços Turísticos do Amazonas, um estudo que reúne as principais orientações dos órgãos mundiais de saúde para as boas práticas sanitárias, que devem ser utilizadas no período pós-pandemia.

A cartilha oferece aos operadores, durante a retomada gradual dos serviços, orientações sobre as condutas a serem implementadas, nos empreendimentos, para que ofereçam aos turistas, consumidores e profissionais do setor a segurança necessária à prevenção da covid-19, transformando o maior Estado do País em um destino seguro para a atividade turística.

Conforme a presidente Roselene Medeiros, da Amazonastur, o protocolo é um dos eixos de recuperação do setor no Estado. O documento já pode ser baixado, por meio do site www.amazonastur.am.gov, e servirá de base aos empreendedores para o retorno das atividades turísticas.

A Amazonastur recomenda a implantação do Protocolo de Biossegurança nos diversos segmentos do turismo, para que contribua de imediato com a reconstrução e retomada do turismo local e resgate a confiança do consumidor no destino Amazonas. “Não estamos inventando a roda. Nós só trouxemos as orientações mundiais para a nossa realidade regional. Queremos a participação de todo o trade porque, acima de tudo, temos que preservar a vida, seja do turista, do profissional que recebe os visitantes e sobretudo, do povo tradicional da floresta", comentou a presidente.

Roselene Medeiros informou que o protocolo de biossegurança vai nortear as boas práticas sanitárias em sete segmentos turísticos, são eles: agências de viagens, bares e restaurantes, eventos, guias de turismo, hotelaria, pesca e transporte terrestre.