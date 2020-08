Prosamim abre inscrições de cursos profissionalizantes em Manaus

Manaus/AM - O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), em parceria com o Centro de Formação Tecnológica do Amazonas (CETAM), retoma nessa segunda-feira (10), no parque residencial Liberdade, a partir das 9h, as inscrições para cursos de capacitação aos moradores do residencial e do seu entorno.

As inscrições serão realizadas no período de 10 a 14 deste mês, para os cursos de operador de logística e Inspetor de Controle de Qualidade. É necessário está cursando o ensino médio e ter a partir de 16 anos. Os cursos oferecidos são frutos de uma parceria entre o Prosamim e o Cetam, e tem o objetivo de capacitar profissionalmente, moradores dos residenciais do programa e de bairros vizinhos.



Trabalho social no pós ocupação - Os cursos para os moradores dos residenciais Prosamim, fazem parte do trabalho de pós ocupação realizado pela subcoordenadoria social do programa, que atua desde os cadastros iniciais quando os beneficiários ainda vivem nas áreas de risco, chamado de pré-reassentamento, e se estende por até 10 anos após a ocupação dos residenciais, no chamado trabalho social de pós ocupação. Disponibilizando cursos de capacitação, visando a ampliação de oportunidades, gerando complemento de renda e somando na melhoria da qualidade de vida dos residentes.

Segundo a assistente social do Prosamim, Mariza Lopes, as oportunidades oferecidas com a parceria com o Cetam, geram um fortalecimento entre as instituições, além de melhorar a vida dos residentes dos habitacionais. “Os cursos oferecidos são uma das inúmeras capacitações que o Prosamim já faz, com o objetivo de oportunizar melhoria social as pessoas residentes nas unidades habitacionais”, explica a assistente social.



Para as inscrições é necessário apresentar a cópia e o original do RG/CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira de 09h às 12h e de 13h às 15h, e as vagas são destinadas aos moradores do Prosamim da Liberdade e seu entorno.