Projetos aprovados pelo Governo estimam gerar quase mil empregos no Amazonas

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Manaus/AM - 26 projetos industriais foram aprovados em reunião conjunta entre técnicos das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e de Fazenda (Sefaz), somando investimentos de R$ 426,242 milhões, com estimativa de geração de 797 vagas no mercado de trabalho, no período de até três anos.

Entre os 26 projetos aprovados estão o da Positivo Tecnologia, que pretende fabricar aparelhos para análise de amostras de sangue por meio de radiação óptica. A S.A. Pharmacos e Cosméticos aprovou projeto para a produção de álcool em gel, além de outros produtos.



Para o Polo de Duas Rodas foi aprovado o projeto da Voltz Motors da Amazônia voltado para a fabricação de motoneta elétrica, no valor de aproximadamente R$ 30 milhões.

Esses projetos serão publicados no Diário Oficial do Estado, após serem submetidos à aprovação do governador e, posteriormente, homologados em reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), em data a ser definida, caso não haja restrições de ordem legal ou tributária.

A aprovação dos projetos é mais uma iniciativa no enfrentamento da crise gerada pela pandemia do coronavírus, de modo a minimizar o impacto sobre a atividade industrial mercado local, e a provável perda de empregos e receitas para o Tesouro.



Balanço – A última reunião do Codam foi realizada dia 19 de fevereiro deste ano, quando foram aprovados 37 projetos industriais, estimados ao todo em R$ 782 milhões, com previsão de geração de 1 mil vagas no mercado de trabalho no período de até três anos.