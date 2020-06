Projeto-piloto de teleconsultas será lançado no Amazonas

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - O projeto-piloto do serviço de teleconsultas será lançado pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) em julho, com médicos especialistas atendendo por videochamada. Trata-se do 'Teleconsultas Reguladas', do Projeto Regula Mais Brasil, no Estado, aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas (CIB/AM) em reunião realizada na quarta-feira (24).

O projeto tem quatro fases de implantação e, ao fim delas, serão ofertadas teleconsultas nas especialidades médicas de ortopedia (geral), reumatologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia (geral), pneumologia, proctologia, gastroenterologia, urologia, neurologia pediátrica, ortopedia pediátrica e cirurgia vascular (geral).

O Governo do Amazonas realiza o agendamento das consultas via Sistema de Regulação (Sisreg), gerido pelo Complexo Regulador. De acordo com a secretária de Estado de Saúde e coordenadora da CIB, Simone Papaiz, a ação, além de ampliar a oferta de serviços, vai permitir que pacientes que estejam, no interior, tenham o acompanhamento de especialista por meio de um celular.

“O objetivo maior é que a gente possa fazer essa assistência por teleconsulta em várias especialidades onde a demanda é muito grande. Então, uma das ações é que a gente faça a redução desse aguardo do paciente. A Secretaria de Estado iniciará a implantação no dia 1˚ de julho. Temos a intenção de fazer com que esse piloto chegue às unidades dos municípios do interior”, ressaltou a secretária.

Nas duas primeiras fases, serão agendados para as teleconsultas os pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Manaus, progredindo para os municípios do interior nas duas fases seguintes. A previsão é que, até o final do ano, a população de todo o estado possa ter como opção o atendimento com um médico especialista via telessaúde.

Fluxo

O médico da atenção básica avalia a necessidade de atendimento especializado e realiza o encaminhamento para inserção do pedido no Sisreg. Caso o paciente autorize, o pedido pode ser atendido pelo especialista via telessaúde ou por consulta presencial.

O médico teleconsultor conversa diretamente com o paciente agendado pelo Complexo Regulador e não é necessária a realização de download de nenhum tipo de aplicativo. O paciente acessa o link disponibilizado na confirmação da consulta, autoriza acesso ao microfone e à câmera de vídeo e realiza a teleconsulta, que pode ser por computadores ou em smartphones.