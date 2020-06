Projeto Girassol beneficia pessoas em situação de rua em Manaus

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/Am - Neste sábado (13), o Serviço de Abordagem Social Girassol, vinculado ao Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), realizará uma ação do projeto “Banho do Amor”, que atende pessoas em situação de rua com banho, alimentação e doações. O atendimento ocorrerá a partir das 15h, na rua Quintino Bocaiúva, no Centro.

A iniciativa é resultado de uma parceria com os projetos sociais Banho do Bem e Clamor das Ruas. O objetivo é auxiliar a população em situação de rua na prevenção da Covid-19, uma vez que esse público já é naturalmente mais exposto e vulnerável à problemas de saúde que surgem em consequência de seu contexto social.

Além de orientações sobre como se proteger e evitar a propagação da doença, a ação disponibilizará um trailer com chuveiros para que o público possa tomar banho. Também serão distribuídos kits de higiene pessoal, refeições e roupas doadas.

A expectativa, segundo o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues, é atender aproximadamente 100 pessoas. “Preparamos um total de cem kits contendo produtos de higiene pessoal para distribuir. Esse trabalho de abordagem social vem sendo realizado desde abril com a proposta de oferecer proteção a uma parcela da população que é tão vulnerabilizada e que precisa do nosso apoio em meio à pandemia do novo coronavírus”, disse.

Sobre o Girassol

O Serviço de Abordagem Social Girassol, coordenado pelo Nacer, teve início em 2017 e reúne uma equipe multidisciplinar que identifica famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em espaços públicos. O projeto promove atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindo-as na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas, na perspectiva da garantia dos direitos.