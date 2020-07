Projeto fotográfico homenageia profissionais de saúde do Amazonas

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - Para homenagear os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto estampou imagens dos servidores nos elevadores da unidade. As fotos fazem parte do projeto “Além das Máscaras”, desenvolvido pelo psicólogo do hospital, Alexandre Cavalcante.

Cerca de 400 profissionais e mais de 500 fotografias foram tiradas durante o mês de maio. Segundo Cavalcante, a humanização e a valorização dos servidores foi o foco da ação desenvolvida pelo psicólogo e apoiada pela direção do hospital, que providenciou a impressão e adesivagem dos elevadores.

“Eu acredito que aquilo (sessão de fotos) melhorava o dia deles, afinal era um momento em que eles não estavam ali só para trabalhar, mas se sentir lembrados também. Então, muitos começavam a anotar mensagens de carinho nas luvas, nos seus aventais, para mostrar às pessoas que vissem as fotos que existe uma equipe capacitada para cuidar delas aqui dentro”, acrescentou o psicólogo.

De acordo com a diretora do hospital, Alessandra Santos, foi feita uma seleção das fotografias tiradas, e todos os elevadores do hospital agora estampam as imagens, que representam o empenho de todos os profissionais de saúde.

“Os colaboradores, todos gostaram. Eles se sentiram homenageados, porque nessas fotos a gente consegue mostrar a expressão, a emoção, o sentimento de cada um diante dessa pandemia, que foi uma coisa que abalou muitas pessoas”, explicou a diretora.

Ainda de acordo com a diretora, o sentimento de gratidão é a mensagem principal da homenagem. “Não só eu, mas toda a equipe, somos gratos um pelo trabalho do outro, porque foi um momento em que a gente realmente se uniu para poder vencer essa pandemia aqui no Hospital 28 de Agosto”, disse.