Projeto Anjos da Saúde deve ser investigado pelo Ministério Público

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - Em depoimento na CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta segunda-feira, dia 6, a consultora de mídias Carla Pollake da Silva negou ter recebido qualquer pagamento do governo estadual por serviços de consultoria, assim como seu marido, Inácio Ferreira, que é psiquiatra.

Carla Pollake reiterou que a participação dela e do marido no Anjos da Saúde é voluntária, Carla aparece em foto com a equipe do Anjos da Saúde. A CPI aprovou requerimento para encaminhar pedido ao Ministério Público para que investigue o projeto.

Durante a oitiva, foi apresentado vídeo onde o marido de Carla Pollake aparece em uma unidade de saúde se apresentando com participante do projeto Anjos da Saúde. Ferreira declara, ali, que trata o pessoal de frente, durante a pandemia, assim com profissionais médicos, para dar conforto emocional.

Carla Pollake reiterou também não manter nenhum contrato com órgão públicos, assim como seu marido, também disse que o governador Wilson Lima não é paciente de Inácio Ferreira.