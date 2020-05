Profissionais são enviados para organizar fluxo de pacientes com Covid-19 em Presidente Figueiredo

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Uma equipe foi enviada ao município de Presidente Figueiredo, nesta quarta-feira (6), para ajudar na reorganização do fluxo de atendimento a pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) no Hospital Geral Eraldo Neves Falcão. Para as ações de enfrentamento à Covid-19, o município já recebeu do Governo do Estado, além do apoio técnico, equipamentos como um ventilador não invasivo, recursos financeiros de mais de R$ 412 mil, Equipamento de Proteção Individual (EPI), medicamento e testes rápidos.

Segundo o secretário de Atenção Especializada ao Interior (SEA Interior), Cássio Espírito Santo, o Estado enviará ainda um monitor multiparamétrico, mais um ventilador mecânico e um tanque de oxigênio para o hospital. “Os municípios têm dificuldade na aquisição de equipamentos, então, estamos trabalhando para direcionar as doações do Ministério da Saúde ao interior”, destacou.

Conforme a chefe de departamento da Secretaria de Interior da Susam, Rita Almeida, esta semana, o Estado também vai enviar um lote de testes rápidos para o interior, incluindo Presidente Figueiredo.

Adaptações - Presidente Figueiredo enfrentou dificuldade nas ações por conta da mudança na gestão municipal, que ficou 15 dias com um prefeito interino. Uma decisão judicial devolveu o cargo ao atual prefeito. No período de afastamento, foi construído um anexo ao hospital pela gestão interina para pacientes com Covid-19. Porém, para melhorar o fluxo no local, serão necessárias adaptações.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Sandra Lima Braga, os ajustes na construção serão realizados de imediato para que sejam abertos os 13 leitos para pacientes com o novo coronavírus. “Nós estamos procurando trazer os equipamentos, parte de mobiliário, camas. Enfim, nós estamos estruturando para fazer o mais rápido possível”, disse.

Recursos - Os 61 municípios do interior do Amazonas receberam, de janeiro até 19 de abril de 2020, dos Governos Federal e Estadual, R$ 72.348.851,40. Os recursos se destinam ao financiamento de ações nas áreas de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e, principalmente, a investimentos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Presidente Figueiredo recebeu R$1,3 milhão, sendo R$ 412 mil do Estado por repasses do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Os recursos do FTI são exclusivos para aplicação nas unidades hospitalares do interior.