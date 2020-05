Profissionais em locais de difícil acesso no Amazonas são capacitados por telessaúde da UEA

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - O serviço de telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), inicia nesta segunda-feira (4) a capacitação de profissionais de comunidades do Estado de difícil acesso. Uma programação especial com orientações e técnicas de atendimento relacionadas ao novo coronavírus (Covid-19) serão ofertadas com o objetivo de ajudar na prevenção da doença, para impedir novos casos nessas localidades.

De acordo com a gerente do Telessaúde Amazonas, Waldeyde Magalhães, serão cinco dias de treinamento para os profissionais das comunidades Tumbiras, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, e Três Unidos, na Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Negro. A proposta é que, neste período, todos os agentes de saúde dessas localidades passem pela capacitação e qualificação ministradas por professores da UEA para atender à demanda da população sobre o coronavírus por meio da Teleconsulta.

“Essa é mais uma ação da UEA, do Telessaúde do Amazonas e da FAS no enfrentamento à Covid-19. Iremos capacitar esses profissionais, levar orientações e atualizações sobre a doença, para que posteriormente eles possam realizar o atendimento propriamente dito à população dessas comunidades previamente cadastradas no projeto”, destacou Waldeyde.

A gerente do Telessaúde acrescentou que, dentro do planejamento das ações do projeto, está o fechamento do calendário de treinamento dos profissionais de saúde de outras comunidades isoladas do Amazonas que tenham dificuldades de acesso na atenção básica de saúde.