Profissionais de saúde recebem capacitação sobre Covid-19 em Manaus

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Os 267 profissionais de saúde contratados pelo Ministério da Saúde, por meio da estratégia “O Brasil Conta Comigo”, participaram na manhã desta segunda-feira (4) de capacitação presencial no auditório do Centro Universitário do Norte (Uninorte), no Centro, para o enfrentamento à Covid-19. São 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos em enfermagem, 26 fisioterapeutas, 12 farmacêuticos e 17 biomédicos. A contratação desses profissionais é temporária, por até seis meses, e remunerada de acordo com o salário-base de cada categoria.

Dos 267 profissionais de saúde, que fazem parte da primeira equipe de apoio no atendimento de pacientes infectados pela doença, 236 moram em Manaus e outros 31 são de outros Estados da Federação. Os profissionais também já realizaram o curso on-line de Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19), que foi disponibilizado por e-mail após o cadastro na iniciativa “O Brasil Conta Comigo – Profissionais de Saúde”.

A enfermeira Leda Sobral, chefe do Núcleo de Educação de Urgência do Samu 192 Manaus, vinculado à Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está atuando nas instruções aos profissionais. “A Semsa, por meio do Samu Manaus, está apoiando o Ministério da Saúde na inserção dos profissionais para trabalharem vinculados à estratégia ‘O Brasil Conta Comigo’, do Ministério da Saúde. A intenção é distribuí-los em toda a rede do município e do Estado, para que possa haver um reforço no atendimento aos pacientes suspeitos ou portadores da Covid-19. Temos profissionais de várias categorias, que vão somar esforços aos que já se encontram trabalhando nesse atendimento”, explicou.

Os profissionais contratados receberão salário-base, acrescido de adicional de insalubridade, e compatível com a carga horária específica da sua profissão. O Ministério da Saúde também vai assegurar alojamento, alimentação, transporte e seguro-saúde, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a realização do trabalho.

O biomédico e analista clínico Felipe Souza, natural de Manaus, participou do treinamento a distância. “O curso on-line nos permitiu ter uma visão mais abrangente sobre o novo coronavírus, o que vai nos ajudar muito futuramente. É algo inédito e que só veio enriquecer o nosso conhecimento. Participar desse projeto será muito importante para o meu currículo”, apostou.

Tayane Martins, técnica de enfermagem especializada em urgência e emergência, com ênfase em politrauma, também de Manaus, elogiou o curso na plataforma. “Eu já havia feito um curso on-line, pela Fundação Oswaldo Cruz, mas com uma carga horária menor. Esse do ‘Brasil Conta Comigo’, foi bem completo, com videoaulas explicativas, desde a etiologia do vírus até, mais avançado, o que é uma Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. Nosso inimigo é invisível então, é de suma importância você ter o máximo de informações sobre ele”, disse.

O farmacêutico com ênfase em hematologia clínica e analista clínico, Jonathan Furtado, residente em Manaus, disse estar muito ansioso desde quando se inscreveu. “Quando vi meu nome na lista dos selecionados, fiquei muito feliz. Esse curso tem sido como um divisor de águas de muitos que ainda virão. Aqui não é uma área específica, temos uma equipe multiprofissional, formada por psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos e biomédicos, que vão atuar diretamente com os pacientes que estão acometidos por esse vírus. Essa preparação é efetiva, porque não estamos pensando somente no paciente, mas no agente da saúde, nas pessoas que estão levando o cuidado aos doentes”, destacou.