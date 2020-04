Profissionais de saúde podem ter gratuidade em transporte coletivo em Manaus

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM – Profissionais que atuam na área de saúde da capital amazonense poderão estar isentos de pagar a passagem de ônibus graças à indicação no 119/2020 que foi aprovada na tarde desta terça-feira (28) durante a sessão virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM). De autoria do vereador Fred Mota (REPUBLICANOS), o documento discorre sobre a viabilização de isenção de tarifa do transporte coletivo para os profissionais de saúde, enquanto durar o estado de calamidade pública por conta da Covid-19.

“Hoje o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e o pessoal da limpeza não precisam só de aplausos quando alguém é curado. Eles também precisam se deslocar de suas casas até o local de trabalho. As cooperativas estão devendo esses profissionais. Eles não têm dinheiro para deixar o pão de cada dia para os seus filhos. Já me relataram que pedem para entrar no transporte coletivo pela porta da frente. Faço esse apelo para o senhor prefeito que dê essa gratuidade enquanto durar a pandemia”, explicou o vereador.

De acordo com a justificativa da indicação, a medida seria necessária uma vez que é de conhecimento público que ocorram atrasos salariais na área da saúde e vários profissionais passam por dificuldades financeiras. No entanto, eles são peças fundamentais no combate a epidemia do novo coronavírus.

O vereador Fred Mota já havia cobrado o pagamento por parte das cooperativas e do governo do estado durante o seu discurso no pequeno expediente da sessão virtual da CMM na última segunda-feira (27). Nele, Mota ressaltou a importância da indicação exemplificando as dificuldades relatadas pela classe.

“Algumas cooperativas não pagam funcionários. Para ir trabalhar, os profissionais da saúde pegam carona, vão a pé e emprestam dinheiro de terceiros. Enquanto durar essa pandemia, espero que o senhor prefeito se sensibilize e dê a gratuidade a eles. Não é de hoje que esses trabalhadores estão com atrasos salariais. Onde está o dinheiro deles?”, indagou o vereador.