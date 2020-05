Profissionais de saúde alertam que internações por Covid-19 não reduziram nos hospitais de Manaus

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - A propagação de imagens mostrando as salas rosas de hospitais e dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) em Manaus vazias preocupa profissionais da saúde, pois se passou a impressão que houve redução no número de internações nestas unidades dos casos de Covid-19 e de outras patologias. O temor é de que isso leve a um relaxamento podendo causar um novo colapso no sistema.

De acordo com os médicos e enfermeiros, as salas rosas são ambientes para triagem, cuidados excepcionais de pacientes que necessitam de cuidados semi intensivos e agora elas estão cumprindo com o seu dever, algo que durante o pico dos casos e o colapso no sistema da saúde não foi possível por conta da falta de leitos para que fossem esvaziadas.

A abertura de novos leitos clínicos e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nos hospitais de Manaus foi o que permitiu o esvaziamento das salas rosas. Portanto, os profissionais de saúde do Estado, pedem que se mantenha o alerta com a Covid-19, que não haja redução dos cuidados e nem relaxamento das medidas de isolamento social.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas até a última terça-feira (19), haviam 514 pacientes internados, sendo 309 em leitos clínicos (54 na rede privada e 255 na rede pública) e 205 em UTI (81 na rede privada e 124 na rede pública).

Há ainda outros 649 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 445 estão em leitos clínicos (106 na rede privada e 339 na rede pública) e 204 estão em UTI (57 na rede privada e 147 na rede pública).

Ocupação de leitos

De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) até a última segunda-feira (18), a taxa de ocupação de leitos de UTI era 79%. Dos 375 leitos de UTI disponíveis nas unidades da rede estadual de saúde que atendem pacientes de Covid-19, 298 estavam ocupados com pacientes Covid (200) e não-Covid (98).

Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação estava em 63% na segunda-feira. Dos 1.794 leitos disponíveis na rede, 1.122 estavam ocupados, sendo 464 com pacientes Covid e não-Covid (658).