Profissionais de educação vão ser testados contra covid-19 em Manaus

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - Os mais de 11 mil professores que atuam na rede de ensino da Prefeitura de Manaus serão submetidos a testes contra a covid-19. A medida pioneira na esfera educacional faz parte do protocolo de retorno às aulas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) ainda com data a ser definida. Grupo de trabalho criado para organizar protocolos de segurança no retorno às atividades educacionais presenciais, conta com integrantes das áreas de Saúde, Assistência e Educação e será o responsável por fazer o monitoramento epidemiológico. A estratégia se iniciou nesta semana, com a testagem em servidores que atuam na sede da Semed Manaus. A estimativa é a de que até esta sexta-feira, 3/7, mais de 1,2 mil profissionais sejam testados. A testagem acontece em 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e seguirá ao longo dos próximos dias. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, classificou a ação como muito importante para a segurança dos alunos. “Essa parceria entre a Semsa e a Semed possibilita a testagem em todos os professores, merendeiras e servidores, que atenderão os alunos na rede municipal de ensino de Manaus. A testagem dá segurança para que a educação municipal retorne às aulas”, ressaltou.

Primeira fase

Os servidores lotados na sede da Semed, bem como nas Divisões Distritais Zonais (DDZs) e nos Centros Municipais de Atendimento Sociopsicopedagógico (Cemasps) estão sendo testados até esta sexta-feira, 3, na sede do órgão, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Lotado no Cemasp Sul, Alexander Lacerda realizou o teste e considerou o atendimento organizado, rápido e confortável. “Acho importante para nossa própria saúde e para a segurança de nosso ambiente de trabalho. Essa parceria mostra a preocupação com os servidores municipais e também com o público que atendemos, como alunos e familiares”, afirmou.

Segunda fase

Para a realização dos testes nos professores e outros profissionais estão disponibilizados dois links, sendo um de cadastro e outro de verificação de agendamento. A gerente de Desenvolvimento Social da Semed, Wânia Braga, disse que é importante que os profissionais atualizem seus dados no link, porque além de permitir que eles possam realizar o teste, ainda serve para que o Ministério da Saúde possa atuar no caso de diagnóstico de alguma condição.

“Caso o teste dê positivo, o Ministério da Saúde entra em contato e realiza um trabalho específico. Até a quinta-feira, 2/7, aproximadamente 7 mil pessoas já haviam feito o cadastro, a expectativa é realizar o teste nos mais de 13 mil profissionais da educação municipal”, finalizou Wânia.