Profissionais da Saúde enviados a Manaus ainda aguardam assinatura de contrato com governo federal

Manaus/AM - O Jornal Nacional voltou a noticiar nesta quarta-feira (20) sobre os profissionais da saúde enviados pelo Ministério da Saúde para ajudar no atendimento a pacientes com Covid-19, que continuam em um hotel, impedidos de trabalhar por questões burocráticas com o governo federal. A cerimônia de nomeação dos médicos e enfermeiros estava prevista para hoje, mas foi cancelada.

Em resposta, o Ministério da Saúde informou que no total 239 profissionais da saúde devem concluir a assinatura dos contratos com o governo federal até o fim da semana e que somente depois disso estarão à disposição das secretarias de saúde do Amazonas e de Manaus.

Os quatro hospitais que recebem pacientes com Covid-19 em Manaus estão no limite. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 79%, mas com fila de espera de internação.