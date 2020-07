Semed promove 7º encontro do projeto 'Sensações e sabores literários' para profissionais da Educação

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A Secretaria Municipal de Educação SEMED/Manaus, por intermédio da Gerência de Formação Continuada/DDPM, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realizará no dia 24 de julho de 2020, às 19h, pela plataforma meet e transmissão pelo facebook, o 7º encontro do projeto “Sensações e sabores literários na Quarentena”.

Em uma conversa sobre o tema “Literatura indígena e literaturas africanas de língua portuguesa” o Prof. Me. Ytanajé Cardos (escritor indígena), a professora Dra. Renata Rolon (UEA), professora Ma. Delma Sicsú (UEA) e professora Ma.Dayane Theomateo (SEMED) levarão o encontro virtual.

Segundo as coordenadoras do projeto, Hercilaine Oliveira e Ádria Santos, formadoras da DDPM, “é necessário promover encontros que possibilitem a divulgação da cultura sob diversos aspectos e um desses é o que o projeto almeja: “ressignificar o nosso olhar a partir da Literatura.”

O evento tem como objetivo evidenciar as discussões a respeito das produções africanas e indígenas a fim de ampliar o conhecimento sobre a temática. De acordo com o projeto formativo, são 10 encontros literários, e nessa sexta, o 7º momento será realizado.

O encontro tem foco em participantes que sejam Gestores, pedagogos, professores e demais interessados.