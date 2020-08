Professores pegam Covid-19 e escola estadual omite casos para pais e alunos em Manaus

Manaus/AM - Dois professores da escola Escola Estadual Antônio Maurity Monteiro Coelho, localizado no bairro do Ouro Verde, testaram positivo para Covid-19 nessa terça-feira (11).

Segundo denúncias de funcionários, uma professora que leciona no período da tarde, e um professor que dá aulas a noite, informaram à direção sobre o estado de saúde informando que testaram positivo para a doença. Ambos lecionaram na segunda (10) e tiveram contato direto com profissionais e alunos da escola.

Segundo um professor que não quis se identificar, a escola adotou como medida de segurança apenas a desinfecção do local na manhã desta quarta-feira (10), mas não informou aos pais e alunos sobre os casos, além de manter as aulas no turno da tarde e noite desta quarta (12).

Foram os próprios professores que exigiram uma reunião para tratar do assunto e pediram a liberação dos alunos. Porém durante a conversa foram informados que a medida seria somente a desinfecção da escola.

O Portal do Holanda entrou em contato com a direção da escola, que foi direcionada a falar com a Secretaria Estadual de Educação, mas não obteve resposta da pasta até o fechamento desta matéria.