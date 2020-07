Professores do Amazonas se opõem ao retorno das aulas por causa da Covid-19

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), se posicionou após o governo do Amazonas afirmar que nesta terça-feira (27), em uma coletiva de imprensa, será divulgada a data do retorno às aulas no Estado.

O Sinteam afirmou que não foi convidado, mas que estará presente para expressar que está contra o retorno nas condições em que se encontram as escolas estaduais, pois, mesmo as que sofreram pequenas adequações ainda não estão aptas a receber os trabalhadores e os alunos.

Ainda de acordo com o órgão, o protocolo apresentado no plano de retorno não leve em consideração os trabalhadores e trabalhadoras em educação.