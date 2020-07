Professores aprovam greve caso aulas sejam retomadas em agosto no Amazonas

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - A direção do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom Sindical) aprovou, em reunião na noite da última sexta-feira (17), a instauração do “Estado de Greve” caso as aulas na rede pública estadual e municipal retornem no mês de agosto. Governo do Estado e nem a Prefeitura de Manaus divulgaram datas previstas para volta às aulas.

Em nota, a Asprom afirma que o retorno das aulas presenciais em agosto representa um risco para toda a comunidade escolar por conta da pandemia do novo coronavírus e que o “Estado de Greve” é um forma de chamar a atenção dos governos para retardarem essa ideia.

A Asprom afirma que há informações extra-oficiais de que as aulas presenciais estão previstas para retornarem no dia 3 de agosto, pois alguns servidores estão sendo informados sobre esta data. As secretarias de educação do Estado e de Manaus, Seduc e Semed, negam essa informação.