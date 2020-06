Produtores do interior do Amazonas recebem caminhão do FPS nesta quinta

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) entrega, nesta quinta-feira, dia 11, um caminhão, no valor de R$ 197 mil, para a Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiros do Alto Crato (Apofac), do município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus).

A Apofac receberá um caminhão de médio porte, que atenderá todos os associados no desenvolvimento e fortalecimento de suas atividades. Ao todo, 295 pessoas, de cerca de 60 famílias, serão beneficiadas.

A associação desenvolve atividades de cultivo e manejo de hortifrúti, tendo chegado a produzir, em 2019, 108 toneladas de abacaxi, 30 toneladas de abóbora, 11,2 toneladas de açaí-fruto, cinco toneladas de banana, 150 mil maços de cheiro-verde misto, 50 mil maços de couve, 2 mil maços de feijão-de-metro, cinco toneladas de feijão-de-praia, 450 toneladas de macaxeira, 20 toneladas mamão, cinco toneladas de maxixe, 5 mil frutos de melancia, uma tonelada pimenta-de-cheiro, além de polpa de cupuaçu, acerola e goiaba, duas toneladas de cada.

Com essa ação do Fundo de Promoção Social, a perspectiva é de impacto positivo, na medida em que contribuirá com a melhoria do processo de escoamento da produção, favorecerá a comercialização dos itens e, em consequência, com o avanço do setor primário daquele município e a conservação do meio ambiente.