Produtor rural do Amazonas ganha cartilhas online grátis

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM – Produtores rurais do Amazonas passam a dispor, online, de 24 cartilhas sopre as cadeias produtivas mais relevantes em atividade. A medida está sendo efetivada pela Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) em seu site e podem ser baixadas em custo pelos produtores ou quem se interessar pelos temas ali abordados.

As cartilhas servirão para orientar e tirar dúvidas de produtores rurais que queiram se aperfeiçoar ou pessoas interessadas em conhecer melhor o segmento e investir em alguma das cadeias produtivas.

Entre os materiais produzidos, estão os que levam os títulos de Boas Práticas em Manejo de Piscicultura; Regularização e Inspeção de Ovos; Projetos Prioritários para Cadeia Produtiva na Pecuária; Açaí e Cupuaçu e Redes Sociais para Agronegócio.

"Nesse momento de pandemia com isolamento social, o Governo do Amazonas, por meio do Sistema Sepror, disponibiliza material didático gratuito para baixar no site da Secretaria de Produção Rural para quem quer iniciar um investimento no setor agropecuário. Buscar informações técnicas e conhecer melhor o segmento que se quer empreender é fundamental para ter sucesso no agronegócio", frisou o secretário da pasta, Petrucio Magalhães Júnior.

Os links para baixar as cartilhas estão disponíveis no site www.sepror.am.gov.br. Para informações adicionais, o Sistema Sepror disponibiliza o “Fala Produtor” por meio dos telefones (92) 99984-8274 (Sepror), (92) 99128-4010 (Sepror), (92) 98464-8243 (Sepror), (92) 99382-2906 (Adaf), (92) 98855-1231 (Idam) e (92) 98415-0704 (ADS), que também recebem mensagens via WhatsApp, das 8h às 17h. Os contatos também podem ser feitos via e-mail pelo falaprodutorsepror@gmail.com.