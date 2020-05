Processo de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida é suspenso por desembargador

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM – O processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida foi suspenso pelo desembargador Wellington José de Araújo, do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A decisão foi em resposta a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN).

Nesta semana a Aleam iniciou o processo a fim de formar uma comissão especial para julgar o documento do processo.

O pedido foi ingressado pelo presidente do Sindicato dos Médicos e aceito por Josué Neto, presidente da Aleam.