Primeira paciente com coronavírus recebe alta médica após 105 dias internada

Após 105 dias internada, a primeira paciente diagnosticada com o novo coronavírus, no Distrito Federal, recebeu alta médica nesta terça-feira (16). Ela foi o primeiro caso grave no país e ficou internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o Sistema Globo, a mulher de 52 anos estava no grupo de risco e chegou a respirar com ajuda de aparelhos, além de fazer uma cirurgia na traqueia. O marido dela também testou positivo para a doença e foi considerado o segundo caso confirmado, em DF, mas não precisou ficar hospitalizado.

Conforme o site, a paciente foi aplaudida por profissionais da saúde ao deixar o hospital depois de ficar mais de 3 meses internada.