Primeira indígena infectada no Amazonas está recuperada do coronavírus

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - A primeira indígena diagnosticada com Covid-19 no Brasil está fora do perigo de transmissão, de acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Ela passou 14 dias em isolamento na aldeia São José, em Santo Antônio do Iça, no Amazonas.

No sábado (11) dois indígenas morreram vítimas da doença.