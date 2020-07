Prestação de contas do Hospital Dr. João Lúcio está na pauta do TCE

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Nesta terça-feira, dia 28, o pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgará 38 processos em sua 23ª sessão ordinária, a partir das 10h. Será a 16ª sessão realizada de forma virtual pela corte de contas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM (Facebook, Instagram, YouTube), além da interpretação simultânea em Libras.

Dos processos a serem apreciados pelo pleno, 12 são recursos de revisão, ordinário ou reconsideração, nos quais gestores e ex-gestores tentam modificar decisões proferidas pela corte de contas.

Outras sete prestações de contas estão em pauta. Entre elas, o pleno apreciará as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, vereador Dário Nunes; da vereadora Ramona Rezk Guimarães, no exercício de sua presidência na Câmara Municipal de Urucará em 2018; e do ex-gestor do Hospital Dr. João Lúcio, Antônio Carlos Carneiro.

O pleno julgará, ainda, nove representações, quatro denúncias, duas tomadas de contas, dois embargos de declaração e duas consultas.

Participarão da sessão conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Yara Lins dos Santos. Estarão presentes, também, os auditores Mário Filho, Alípio Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Alber Furtado. O Ministério Público de Contas (MPC) será representado pelo procurador-geral João Barroso.