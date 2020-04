Presos são flagrados tentando quebrar parede de delegacia para fugir no Amazonas

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Um grupo de detentos foi flagrado tentando quebrar as paredes das celas para fugir do 74ª DIP no município de Borba, no interior do Amazonas na madrugada desse sábado (11).

Segundo a polícia, era por volta de 1h15, quando os policiais ouviram barulhos e perceberam uma movimentação estranha entre os detentos.

Os agentes decidiram fazer uma vistoria e encontraram um pequeno na parede. O grupo planejava uma fuga em massa, mas teve os planos frustrados.