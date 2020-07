Presos na operação Sangria deixam presídios na calada da noite

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Manaus/AM - Os últimos suspeitos presos com envolvimento no superfaturamento de respiradores comprados pelo Governo do Amazonas, foram liberados dos presídios localizados no quilômetro 8 da BR-174, na madrugada deste domingo (5).

Saíram um pouco depois da meia-noite, a secretária de Saúde Simone Araújo de Oliveira Papaiz, que estava no Centro de Detenção provisória I; Perseverando da Trindade Garcia Filho, que estava Centro de Detenção provisória II; e Cristiano da Silva Cordeiro, que estava em uma das celas do Centro de Detenção Provisória I.

Os três foram liberados devido ao prazo de prisão temporária ter expirado.

Já a liberdade para os outros 4 suspeitos: Fábio José Antunes Passos, João Paulo Marques dos Santos, Alcineide Figueiredo Pinheiro e Luciane Zuffo Vargas de Andrade, se deu após a defesa conseguir converter para prisão domiciliar.