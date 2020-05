Presídio do Amazonas já tem 10 detentos contaminados com coronavírus

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM- Subiu para 10 o número de presos infectados pelo novo coronavírus na Unidade Priosional do município de Parintins no interior do Amazonas.A informação foi divulgada nessa terça-feira (5).

No último fim de semana o balanço mostrava que eram sete contaminados, destes, dois haviam ganhado o direito de fazer tratamento em casa.

Com o surgimento de mais três casos, a situação preocupa. O governo diz que os detentos estão isolados dos demais recebendo todos os cuidados necessários e afirma que os demais estão passando por testes e seguem sendo monitorados por uma equipe médica.