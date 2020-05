Presídio de Humaitá inicia confecção diária de 50 máscaras descartáveis para prevenção ao coronavírus

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Com a expectativa de confecção de 50 máscaras descartáveis por dia, a Unidade Prisional de Humaitá (UPH), no interior do Amazonas, se juntou às outras unidades do Estado para o combate ao novo coronavírus. A produção começou nesta semana, com contribuições de pessoas locais em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Até o momento, duas internas do regime fechado, pertencentes aos projetos de remição de pena, estão realizando os trabalhos de corte e de costura.

“Diante desta pandemia que assombra o mundo, tivemos a ideia de parar o artesanato, para abraçarmos o combate e prevenção da Covid-19. Assim começamos a confeccionar máscaras para os internos e para a população carente. Nada está tão bom, que não possamos melhorar", declarou o diretor da UPH, Rodrigo Martins de Oliveira.