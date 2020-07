Presidente do TJAM marca votação para definir homologação do concurso

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, marcou para a última sessão do Pleno neste mês, no próximo dia 28, votação sobre a homologação do concurso público de 2019. O processo foi suspenso pelo Tribunal devido a pandemia do novo coronavírus.

A informação foi repassada por Chalub a representantes dos concursados em reunião realizada na última semana.

Se os desembargadores aprovarem a homologação do concurso, um cronograma deve ser elaborado para organizar a convocação dos aprovados. Os nomeados serão chamados de acordo com a ordem de classificação no certame e vão substituir de forma gradual os servidores temporários.